Lutto a CASERTA. Si è spento il professore Troisi

CASERTA – Lutto nella comunità di Caserta. Si è spento il professore Gabriele Troisi. In tanti hanno affidato ai social, in queste ore, messaggi di cordoglio ai familiari, in suo ricordo.

“Straordinaria persona di fede e di profonda umanità, studioso e uomo di cultura immensa. Amico di sempre, amava la montagna, con lui rimane il ricordo di lunghe passeggiate tra le cime dolomitiche”, ricorda di lui Franco Capobianco.

I funerali saranno celebrati nel Duomo domani, 14 marzo, alle 16