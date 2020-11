LUTTO A MACERATA. Muore Teresa Dell’Aquila, la mamma della piccola Chiara Mirto

MACERATA CAMPANIA – Non ce l’ha fatta Teresa Dell’Aquila, giovane madre di appena 37 anni, a sconfiggere il male del secolo.

La donna, che lascia il marito Antonio, la figlia Noemi, e i parenti tutti, è deceduta nella sua casa di via Vittorio Emanuele.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 30 novembre, alle 9:30 nella chiesa di San Marcello Martire nella frazione di Caturano.

Una famiglia, quella di Teresa, già duramente provata dalla morte, nel 2015, dalla morte della piccola Chiara, la secondogenita, deceduta a seguito di una miocardite cardiaca all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Per la sua morte, il pediatra Eugenio De Felice, sta rispondendo di omicidio colposo per colpa professionale medica, in un processo penale.