MARCIANISE – Un lutto scuote questa mattina la comunità di Marcianise. Si è spento nella notte Antonio Mormile, 58 anni, originario d Succivo ma da anni residente a Marcianise.

Conosciuto da tutti con come “Ceppetto” sembrerebbe essere stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione in via Giudice Falcone. Lascia la moglie Giuseppina e cinque figli. I funerali saranno celebrati domani 22 marzo alle ore 10,00 presso la chiesa Santa Maria della Libera.