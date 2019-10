LUTTO a MONDRAGONE. Addio al Generale Francesco Strozza

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nella giornata di ieri si è spento il Generale Francesco Strozza, nato a Mondragone nel 1929 e vissuto poi a Roma. Nel corso della sua carriera, il Generale ha ricoperto numerosi incarichi prestigiosi, è stato pilota-osservatore dell’esercito fino a raggiungere il grado di Generale di divisione. Insignito di una medaglia d’oro di lunga navigazione aerea ed una medaglia d’argento della Croce Rossa Italiana, era laureato in filosofia ed aveva una profonda passione per la letteratura italiana, che lo hanno portato a scrivere numerose opere tra cui ricordiamo: ” i canti d’autunno”, opera in versi; “Come le foglie” (versi); “Giovanni Cena e le scuole per i contadini”, saggio di storia per la pedagogia.

Considerato da tutti uomo di grande cultura, per la sua attività letteraria gli sono stati riconosciuti numerosi premi: “premio Mondragone Mare”, ricevuto nel 1983; “Premio di cultura Presidenza del Consiglio dei Ministri”; ricevuto nel 1983 e nel 1985; premio internazionale della Fratellanza “La Triade” 85 e 86; premio internazionale di cultura “Tifeo” 86 ed infine due Strenne Natalizie consegnate dal Comune di Mondragone nel 1988 e nel 2000, per aver raccontato della sua amata terra. È stato Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano militare Ordine di Malta e quale Cavaliere dei Santissimi Maurizio e Lazzaro, per nomina dell’ultimo re d’Italia S.M. Umberto II, apparteneva all’associazione internazionale degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia.

I funerali del Generale Strozza verranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16.00, nella chiesa di San Rufino in viale Margherita a Mondragone.