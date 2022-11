LUTTO A SAN NICOLA LA STRADA. Si è spento il Presidente della Pro Loco

I funerali si svolgeranno domani

SAN NICOLA LA STRADA – Un lutto colpisce la comunità di San Nicola La Strada. Si è spento Carlo D’Andrea, presidente della locale pro loco. I funerali si svolgeranno domani a Mediglia (Mi), la salma sarà poi trasportata al Cimitero di San Nicola la Strada dove sarà tumulata. Mercoledì 16 novembre, alle 16,30 nella chiesa di Santa Maria del Angeli in piazza Parrocchia ci sarà la messa in suffragio. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che in queste ore, dalla cittadinanza tutta, stanno giungendo ai familiari.