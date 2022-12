Lutto in città. Addio al noto commerciante Giovanni Testa

I funerali avranno luogo oggi alle 15 presso la Chiesa dell’Annunziata in piazza Giovanni XXIII: l’uomo, apprezzato imprenditore locale, lascia quattro figli.

SPARANISE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel commercio, addio a Giovanni Testa di 89 anni. Una dolorosa perdita per la comunità la dipartita del conosciuto e apprezzato imprenditore locale, padre della giornalista Carmen Testa. L’uomo lascia altri 3 figli avuti in seconde nozze, Matilde, Tiziana e Sergio. I funerali avranno luogo oggi alle 15 presso la Chiesa dell’Annunziata in piazza Giovanni XXIII a Sparanise. Appresa la ferale notizia centinaia di messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.