LUTTO. Addio Eufemia. Oggi i funerali

Il ricordo dell’assessore Barbato

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla dolcissima Eufemia Tappino 46 anni. Una comunità in lutto per la prematura dipartita dell’amatissima Eufemia, che a soli 46 anni lascia il marito e i figli Giuseppe, Umberto e Francesco e tanti familiari ed amici. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Sant’Eufemia a Carinaro. Il ricordo dell’assessore Giuseppe Barbato “CARINARO PIANGE UN’ALTRA SUA FIGLIA: Eufemia Tappino. Ieri è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti la carissima Eufemia Tappino di anni 46. Pur abitando nella vicina Casaluce la cara Eufemia era sempre presente nella nostra Carinaro non mancando mai agli avvenimenti più importanti. Lo scorso maggio era venuto a mancare il fratello Pasquale e la famiglia ora ha subito anche la Sua perdita. In questo momento di dolore al marito, ai figli Giuseppe, Umberto e Francesco, alla nuora, ai Germani Luigi, Concetta, Giuseppina, Marianna, Rita e Antonio e alle care famiglie Flocco e Tappino le sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo Carinarese. Oggi alle 16.00 i funerali nella nostra chiesa parrocchiale. Riposa in pace carissima Eufemia e dall’alto dei cieli veglia sui tuoi figli. A Dio affidiamo la Sua anima eletta, alla Madonna di Pompei e a Sant’Eufemia ( di cui porta il nome) la potente intercessione.”