LUTTO alla Vigilia di Capodanno. Papà casertano muore a soli 41 anni

CAIAZZO – Lutto nella comunità di Caiazzo per la prematura dipartita di Michele Maresca, 41 anni. Appresa la ferale notizia la comunità si è stretta al dolore dei familiari. Michele lascia la moglie Giuseppina di Carluccio, i figli Christian, Lorenzo, Melissa ed i parenti tutti. I funerali si terranno domani, mercoledì 1 gennaio, alle ore 11:00 presso la chiesa dei Ss Giovanni e Paolo in Caiazzo. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, condividendo il loro dolore e ricordando la figura di Michele con affetto.