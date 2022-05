SAN FELICE A CANCELLO – San Felice in lutto per la morte di Giuseppe Frasca, 35 anni, residente in via Sant’Aniello. Il giovane è morto a casa. Combatteva da 6 mesi circa contro un brutto male. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Frasca era legato al mondo della Protezione Civile. Lascia una sorella e la madre.