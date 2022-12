Lutto improvviso. AVERSA piange la scomparsa del patron dei cinema della città

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore in paese, per la scomparsa improvvisa di Dante Virgilio, patron dei cinema normanni. Un malore improvviso ha portato via l’uomo, 81enne, personaggio e figura storica e conosciutissima della città. Virgilio era lo zio del poliziotto della municipale di Aversa, Gaetano Gentile e noto imprenditore locale, proprietario dei cinema della città. Un uomo, un’istituzione per tutti, sempre gentile e sorridente, onnipresente al Teatro Cimarosa, lo potevi sempre trovare all’ingresso ad accoglierti e scambiare due parole. I funerali saranno celebrati in città, tanti presenzieranno per dargli l’ultimo saluto. Un altro pezzo importante della città che va via, lasciando un vuoto incolmabile in chi lo ha conosciuto.