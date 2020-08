Lutto improvviso terribile, muore la direttrice dell’istituto “San Cesario”

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani una terribile notizia ha sconvolto l’intera comunità di Cesa: è venuta a mancare la stimata direttrice dell’Istituto Parificato “San Cesario” di Cesa, Iolanda Errico, sposata con Nicola Di Santo, madre di Agostino e Tammaro. Una docente molto apprezzata per le sue doti umane e professionali, amava i suoi alunni, e il corpo docente, donna colta e preparata. La sua dipartita è un dolore molto forte in paese. I funerali saranno celebrati domani alle 10 presso la Parrocchia di S. Cesario, alla presenza di amici, colleghi e familiari per l’ultimo saluto.