TEVEROLA – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto in città, un altro pezzo storico vola via, Umberto Tozzi. L’uomo noto personaggio della città si è spento lasciando nel dolore l’intera comunità di Teverola e Aversa, il figlio Mario, docente del III Circolo di Aversa, la scuola ha espresso il proprio cordoglio per questa perdita. I funerali si terranno a Teverola alla presenza di numerosi cittadini e familiari per l’ultimo saluto a Umberto.