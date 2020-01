MADDALONI – Saranno celebrati questa mattina i funerali di Enzo Piscitelli 47 anni, di Maddaloni, venuto a mancare nella giornata di ieri. Enzo, noto commerciante, per lungo tempo ha gestito un caseificio in via Libertà. Lascia la moglie e due figli. La notizia si è subito diffusa in città, tanti i messaggi di cordoglio sui social dove riaffiorano ricordi in tutti coloro che lo hanno conosciuto.