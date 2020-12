SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nella città di Santa Maria Capua Vetere per l’improvvisa scomparsa di Agostino Aveta, 62 anni, titolare della “Ilmastore”, stroncato da un malore improvviso. Stimato e conosciuto imprenditore lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia.