Lutto in città, muore improvvisamente Matteo Martucci. ECCO QUANDO I FUNERALI

AGGIORNAMENTO: Col passare dei minuti emergono ulteriori dettagli sull’improvviso decesso del 42enne Matteo Martucci di Casagiove. Dalle notizie che ci giungono sembra che a stroncare la vita dell’uomo sia stato un malore improvviso, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Matteo era giunto in ospedale accompagnato dalla madre per un episodio di emorragia dalla bocca. Nell’immediato, però, le sue condizioni si sono aggravate repentinamente fino al decesso.

I funerali di terranno domani, lunedì 30 dicembre, alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco di Paola a Casagiove.

CASAGIOVE – Ci giunge in redazione la notizia del decesso improvviso di Matteo Martucci, 42enne di Casagiove. Matteo era molto conosciuto anche nel capoluogo come grande tifoso della Casertana.

Sui social, tantissimi i messaggi di cordoglio, lasciati dai suoi più cari amici.