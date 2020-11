SAN FELICE A CANCELLO – Lutto in città per la prematura scomparsa di Luigi Perrotta, per tutti Giggino, noto imprenditore di San Felice a Cancello, cugino dell’ex sindaco Pasquale De Lucia. Luigi era molto conosciuto in città per la sua bontà d’animo. Lottava da tempo contro un male incurabile che purtroppo non gli ha lasciato scampo.