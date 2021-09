LUTTO IN CITTA’. Muore papà 58enne. Fissati i funerali

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Addio ad Andrea Iorio, 58enne e padre di due figli. Oggi un’ennesima dolorosa perdita per la comunità casalucese. è venuto a mancare prematuramente il conosciuto e apprezzato Andrea Iorio, sposato con Loredana Barbato e padre di Domenico e Giuseppe. Iorio era molto stimato e benvoluto in paese, un onesto e gentile lavoratore, che troppo presto ha lasciato questa terra. I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella Parrocchia di S. Maria ad Nives a Casaluce. Appena appresa la notizia, numerosi sono stati i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.