PORTICO DI CASERTA – Si è spento all’età di 86 anni Agostino Roggiero, ex sindaco di Portico di Caserta. Era stato anche dirigente scolastico dell’istituto Principe di Piemonte a Santa Maria Capua Vetere. In queste ore in tanti lo ricordano con grande affetto. Lunedì, giorno dei funerali, l’amministrazione Oliviero decreterà il lutto cittadino.