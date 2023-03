Lutto in paese, padre di famiglia muore a 60 anni

I funerali saranno celebrati oggi alle 16,30 presso la chiesa di …

MACERATA CAMPANIA – Lutto nella comunità di Macerata Campania per la dipartita di Sabatino Cante, 60 anni. L’uomo si è spento all’ospedale di Caserta: combatteva contro un brutto male che in poche settimane lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Guardia penitenziaria, appassionato podista lascia affranti dal dolore la moglie Maria, i figli Fabio e Renato e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati oggi alle 16,30 nella chiesa di San Martino Vescovo in Macerata.