ARIENZO – Arienzo è in lutto per la morte di Antonio Salvatore, originario di via Cappuccini. Un male lo ha stroncato. Era conosciuto come Tonino ‘e Fior. Da qualche tempo si era trasferito in Valtellina dal figlio, dove è avvenuto il decesso. Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati lunedì mattina alle 10 nella chiesa di Sant’Ambrogio di Cosio Valtellino.