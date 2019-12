LUTTO. Muore madre 57enne. Lascia il marito e due figli

TEVEROLA/AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese, muore giovane madre, Anna Romano. Stamani si sono svolti i funerali della signora Anna, originaria di Aversa, ma viveva a Teverola da anni, sposata con Luigi Nappa, madre di Giuseppe e Maria, molto conosciuta e ben voluta, sorridente, simpatica e disponibile, aveva solo 57 anni e il destino crudele l’ha portata via. La funzione si è tenuta presso la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Teverola alle 10:30 alla presenza di numerosi cittadini, amici e familiari in lacrime per l’ultimo saluto. La salma è stata poi trasferita al cimitero di Aversa. Numerosi i messaggi di cordoglio per questa donna, volata via troppo presto.