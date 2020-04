LUTTO. Muore noto medico. E’ stato candidato sindaco e consigliere comunale

Il cordoglio dell’attuale amministrazione

SUCCIVO – E’ morto a 74 anni l’ex sindaco, più volte anche consigliere comunale di Succivo, Giacomo Iovinelli. Era medico. Per anni è stato commissario provinciale dell’Udeur. Lo ha ricordato anche il sindaco Gianni Colella e l’attuale amministrazione comunale che esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Giacomo Iovinelli, ex amministratore comunale del nostro Comune e eccellente professionista da sempre al servizio della nostra comunità. L’Amministrazione Comunale è vicina alla moglie e ai figli in questo momento di grave lutto che addolora l’intera comunità succivese”.