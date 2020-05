LUTTO. Muore storica edicolante del paese. Lascia tre figli

SAN MARCELLINO – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto in paese morta a 91 anni la storica edicolante Iolanda. Un fulmine a ciel sereno. E’ stata accolta così, da molti cittadini, la notizia della scomparsa dell’amata signora Iolanda, vedova Cechini, storica edicolante della città. Iolanda era infatti una vera e propria istituzione per tutto il paese, con la sua edicola in via De Paola a San Marcellino.

Un luogo di ritrovo per generazioni di ragazzi, almeno fino a quando aveva lasciato il negozio. Persona amata da tutti e sempre disponibile con il prossimo. A portarla via alla vita una patologia che l’aveva costretta negli ultimi tempi a stare a letto. L’amata e storica commerciante lascia i figli Teodoro, Gennaro e Adelaide Cecchini e i tanti nipoti. A causa della pandemia da Coronavirus, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, la salma benedetta al cimitero cittadino.

Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia, tanti ricordi della signora Iolanda, amata da tutti per le sue doti umane.