LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO. Muore improvvisamente ex difensore del Gladiator

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Quando la madre questa mattina è entrata nella sua stanza ed ha cercato di svegliarlo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. E’ morto così Raffaele Scala, 44 anni, ex difensore del Gladiator stroncato da un infarto nel cuore della notte mentre dormiva.

L’uomo, cresciuto nel Napoli, ha giocato anche con Castel di Sangro, Acireale, Battipagliese e Turris. A Santa Maria Capua Vetere arrivò nel 2000 e contribuì alla promozione in Serie C2 2001-2002, sotto la guida del neo allenatore sammaritano Nello Di Costanzo nelle vesti di terzino ed all’occorrenza anche centrale difensivo. Proseguì con il Gladiator anche nel professionismo ma una squalifica per doping ne minò la stagione, infine tornò nella stagione 2006-2007 sotto la guida di Enzo Feola. Grande tristezza per i tifosi che ricordano un calciatore che ha dato tanto per la maglia neroazzurra.