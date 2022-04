SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nel mondo forense, si è spento, questa notte, l’avvocato penalista Federico Simoncelli, 69 anni. Da tempo ricoverato per un brutto male è venuto a mancare in clinica. Oltre a incarichi importanti dal punto di vista professionale Simoncelli è stato anche un punto di riferimento per la politica locale ricoprendo il ruolo di ex assessore regionale e consigliere comunale. Lascia due figli.