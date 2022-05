Lutto nel mondo medico. Muore noto pediatra

CASAPESENNA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo medico, addio al dr Fortunato Zagaria 80 anni. Grande dolore nella comunità per la dipartita dello stimato professionista pediatra, che ha curato per anni intere generazioni di casapesennesi e non solo.

La dipartita del dottor Zagaria ha addolorato l’intera comunità, il nipote lo ricorda con queste toccanti parole: “È stato il pediatra di intere generazioni. È venuto a mancare nella giornata di ieri il dottor Fortunato Zagaria , stimato medico di Casapesenna e molto noto anche nelle zone limitrofe. Oltre la sua eccelsa professionalità, che tutti gli riconoscevano, i pensieri di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sono rivolti al suo lato umano, posato, signorile e generoso.Ha sempre avuto un atteggiamento positivo. E ha amato il suo lavoro. Lo si capiva dal modo in cui ha “tirato su” moltissimi bimbi transitati dal suo ambulatorio e i quali oggi, lo ricordano con grande affetto. Perché per tanti di loro è stato un vero punto di riferimento. Anche per un consiglio o una telefonata.Riposa in pace, zio DOTTORE”