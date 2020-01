SANT’ANTIMO – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto nel mondo medico: si spegne il dottor Francesco Maisto. Il medico era molto noto e apprezzato in città per le sue innumerevoli doti professionali ed umane. Aveva sempre una parola di conforto, non si sottraeva mai dal far visita a chi ne aveva necessità, ha salvato tante vite, sempre disponibile e gentile, aveva una vera passione per la professione e amore per i suoi pazienti grandi e piccoli, sapeva sempre di cosa avessero bisogno. La sua dipartita ha sconvolto tutti, il dolore è grande. Tantissimi i messaggi di addio e ricordi indelebili di questo grande medico e uomo.

Ecco i più commoventi saluti al dottore: “Eri una bravissima persona, un amico di famiglia oltre un amico fraterno di mio padre..Un dottore serio e professionale, ma soprattutto amichevole con tutti…Faccio le mie e più sincere condoglianze alla famiglia del Dott. Francesco Maisto Addio carissimo amico mio“; “Oggi ci ha lasciato una gran bella persona. Oltre che un dottore era l’amico di tutti,una persona brava e generosa.. Eravate il mio medico del cuore..Buon Viaggio Dotto’..“.