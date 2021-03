LUTTO NEL MONDO RELIGIOSO. Muore noto storico passionista. Oggi l’ultimo saluto ad Antonio Romano

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città, si spegne Antonio Romano, noto e storico passionista del paese. In queste ore tanti stanno esprimendo il proprio dolore per la dipartita dello stimato personaggio, dedito al mondo religioso, Antonio Romano 75 anni, sposato con Eleonora, padre di Nicola e Maria Consiglia. L’uomo già presidente parrocchiale dal 1989 al 1992, ha dedicato la vita alla comunità religiosa e civile. Insegnante, fondatore, assieme a tanti ex alunni, del Movimento laicale passionista nazionale, era un uomo dalla disponibilità immensa. I funerali si sono svolti questo pomeriggio alle 16 a Cesa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio giunti alla famiglia.