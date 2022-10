Lutto nella comunità calena. Nadia muore a 63 anni stroncata da un malore nel sonno

Ad accorgersi della tragedia alcuni parenti della donna quando questa mattina si sono recati presso la sua abitazione

CALVI RISORTA – Lutto nella comunità calena, si è spenta Nadia Merola, 63 anni. La donna, affetta da disabilità viveva da sola. Ad accudirla qualche suo parente che, questa mattina nell’entrare in casa ha trovato Nadia a letto priva di vita. Sul posto è arrivata la d.ssa Filomena Lombardi, sorella del sindaco di cui la donna era una parente acquisita, la quale non ha potuto fare altro che accertare il decesso per cause naturali. Stimata e benvoluta da tutti in particolare dagli abitanti del quartiere Zuni, dove la stessa viveva. Domani saranno celebrati i funerali nella chiesa madre di San Nicola di Bari di Zini dal sacerdote don Gianluca Zanni.