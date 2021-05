LUTTO NELLA DIOCESI. E’ morto padre Angelo Guttoriello, missionario in Burundi

SPARANISE – Lutto nella diocesi di Teano-Calvi. Si è spento in Burundi, padre Angelo Guttoriello, lì dove aveva speso la sua vita.

Padre Angelo Guttoriello, 82 anni, era nato a Montanaro di Francolise, ma era di Sparanise, dove aveva iniziato il suo ministero sacerdotale. Era in Burundi da cinquant’anni: partì da Sparanise nel lontano 29 agosto del 1970, a 28 anni. In terra di Missione ha costruito un padiglione per l’assistenza al parto delle donne in gravidanza ed un ambulatorio, perché a Gazura le donne e i bambini muoiono a causa dei parti difficili, per la malaria, la malnutrizione e per l’Aids. Padre Angelo, nella missione di Gazura vive con un altro missionario saveriano: padre Ignazio, messicano. Una missione di 90mila abitanti, dei quali solo 20 mila sono battezzati e sparsi tra la chiesa centrale e nove “succursali”, lontane tra loro anche 20 chilometri di distanza.

“La sua prima destinazione fu Rutoru nel sud del Burundi e vi rimase un anno – ricorda Paolo Mesolella – Poi andò a Rumeza per altri quattro anni, finché non si trasferì nel Nord a Gisanze dov’è rimasto per altri 16 anni. Infine è venuto il momento di fondare una nuova missione a Gazura, ai confini con il Ruanda e la Tanzania. Una zona desolata dove la stagione secca da fine maggio a ottobre, brucia il terreno e arroventa le poche stradine; dove la mancanza di pioggia porta la carestia e le mamme bambine hanno dieci figli e possono morire dissanguate durante il parto”.