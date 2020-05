LUTTO nella polizia municipale. Muore il tenente Turco

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella polizia municipale normanna, si è spento il Tenente Nicola Turco 84 anni. L’uomo è stato per diversi anni un eccellente e valido Tenente della polizia municipale cittadina, una persona perbene, amabile, gentile e serio.

La sua dipartita ha gettato nello sconforto tutti gli appartenenti del Corpo, oltre che la figlia Maria Pia, il genero Francesco Sparapano e i nipoti. In queste ore, numerosi i messaggi di addio per Nicola, questi i più toccanti scritti dagli ex colleghi di Turco, il tenente Ertilio Mezzacapo “un altro pezzetto di Storia della Polizia Municipale di Aversa è volato in cielo..il tenente Nicola TURCO….Sentite Condoglianze a Mariapia Turco e a Francesco Sparapano (marito)anche loro componenti della famiglia della Polizia Municipale della nostra città.. !

E quello del Tenente Anna Maria Perfetto‎ “Conosco il senso di sconforto e di vuoto che si prova per la perdita di un genitore e, conoscendoti, so che questo è un momento terribile e difficile da affrontare e che il dolore che oggi staziona dentro di Te non puo essere attutito o colmato da qualsivoglia parola meramente consolatrice. Abbi, però, contezza che Nicola, Tuo Padre, era per me una cara persona che ricorderò con affetto e non solo per aver percorso insieme un “tratto” della nostra vita lavorativa.Ti sono vicina.Un abbraccio a Te e Francesco, che estenderai anche ad Angela e Giovanni.!“.