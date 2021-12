Lutto nella Protezione Civile, la città dice addio a Nicola

PIETRAMELARA (Lidia e Christian de Angelis) – Una triste notizia sconvolge la comunità la dipartita del conosciuto e stimato volontario della Protezione Civile locale, 55enne che da tempo lottava contro una malattia che lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari, a partire dalla moglie Anna e i figli. Il cordoglio dell’amministrazione Comunale di Pietramelara “Ultimo saluto a Nicola Izzo, volontario esemplare sempre presente nei momenti del bisogno. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipano al terribile lutto che ha colpito la famiglia Izzo per la prematura scomparsa di Nicola, storico volontario del nucleo comunale di Protezione Civile e gonfaloniere del comune di Pietramelara in tutte le manifestazioni istituzionali che richiedevano la presenza dello stendardo.”