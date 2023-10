LUTTO NELLA SCUOLA. Addio al prof tanto amato dai suoi ragazzi. Il cordoglio del preside e del sindaco

Tantissimi i post per Luigi Suglia.

CALVI RISORTA. Addio al professor Luigi Suglia che si è spento nella giornata di ieri. “Calvi Risorta piange una delle sue menti illuminate” è scritto in uno dei tanti post che lo ricordano su Facebook.

Luigi Suglia ha insegnato per anni presso gli istituti scolastici di Calvi Risorta e, visto il cordoglio espresso in queste ore alla sua famiglia, è certamente uno di quei docenti che gli allievi non dimenticano. Una persona appassionata del proprio lavoro e che credeva profondamente nell’insegnamento.

Note di cordoglio anche dal preside e da tutto il personale scolastico dell’Istituto “Salvo d’Acquisto” di Calvi Risorta, oltre che dal sindaco Giovanni Lombardi e dall’amministrazione comunale tutta.

Suglia è stato anche presidente della Protezione Civile di Calvi Risorta. Alla sua famiglia le condoglianza di CasertaCE.