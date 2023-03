LUTTO nell’Arma dei carabinieri, Giuseppe muore a 41 anni

I funerali si sono svolti ieri

ORTA DI ATELLA/FRATTAMINORE (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nell’Arma dei Carabinieri, addio Giuseppe Aversano 41 anni. Una dolorosa perdita umana e professionale, la scomparsa prematura di uno stimato rappresentante delle Forze dell’ordine. Un uomo onesto, coraggioso, solare e devoto alla sua divisa. Aversano a soli 41 anni lascia questa terra e i suoi amati familiari, amici e colleghi. I funerali si sono svolti ieri alle 16:30 presso la Chiesa di San Simeone Profeta. In tanti hanno espresso il proprio cordoglio. Elisa scrive”Ciao Giuseppe, non ci sono parole per descrivere la tristezza che ho nel cuore. Eravamo come fratello e sorella, stavamo sempre insieme… quante giornate passate insieme a giocare fino a tardi la sera, quante litigate, quante marachelle fatte insieme… Conserverò questi ricordi che ho con te, i bei ricordi d’infanzia, che da quando è cominciato tutto, riaffiorano nella mia mente ogni giorno. Un giorno ci rincontreremo e ritorneremo a ridere spensierati Riposa in pace amico mio e veglia sui tuoi cari”