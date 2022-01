LUTTO. Nonna Paolina muore a 100 anni

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Addio alla nonnina 100 anni Paolina Brunzo. Oggi un ennesimo lutto affligge la comunità, la scomparsa della longeva nonnina del paese, da poco aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni festeggiando con la famiglia. La donna lascia i fratelli Vincenzo e Domenico e i tanti nipoti e pronipoti. I funerali si celebreranno domani alle 10:30 presso la Chiesa S. Nicola di Bari a Piro a Casaluce. Una donna dal cuore tenero e dal pugno fermo. Ha badato ai suoi tanti fratelli con miserevole amore e con fermezza. Amava parlare con i tanti giovani che andavano a visitarla di tanto in tanto. Paolina è stata una donna che ha vissuto i due conflitti mondiali e che ha visto la morte del marito. La ricetta per arrivare a cento anni? Per lei era vivere con il sorriso nonostante tutto.