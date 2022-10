Lutto per il consigliere comunale Fattore, scompare l’adorato nonno

I funerali si sono celebrati ieri

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto per il consigliere comunale, Alfonso Fattore. Una dolorosa perdita per la comunità, la dipartita del nonno dell’amministratore comunale, il signor Alfonso Fattore 86 anni lascia questa terra, addolorando tutti. Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Fattore/Caserta. Il signor Alfonso lascia la moglie Giovanna e i figli Luigi, dipendente comunale, Antonietta ed Elvira oltre i tanti amici e conoscenti. I funerali si sono celebrati ieri alle 16:30 presso la Parrocchia di Giovanni Evangelista a Teverola tanti i presenti comprese le istituzioni per l’ultimo saluto. Questo l’addio del nipote Alfonso “Alfonso caro, io sono fiero di averti avuto come nonno, orgoglioso di portare il tuo nome e cognome. Buon viaggio!“