Lutto per la morte di Alberto Alfano. Il cordoglio della Chiesa di AVERSA

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della Chiesa, addio Alberto Alfano. Una dolorosa perdita per la comunità, la dipartita di Alberto Alfano, ex istruttore presso Accademia Aeronautica Militare e poi in pensione divenuto responsabile dell’ufficio Comunicazioni sociali presso la Chiesa di Aversa. La notizia ha lasciato sgomenti tutti, era un uomo dalle grandi doti umane e professionali.

Questo il cordoglio della Chiesa di Aversa “Alberto Alfano è stato per anni una vera e propria colonna del nostro Ufficio per le Comunicazioni Sociali e la notizia del suo ritorno alla casa del Padre ci lascia sgomenti. Alberto era un uomo dall’immensa bontà d’animo, colto e sensibile. La sua onestà e curiosità, il suo amore per la vita e per la Chiesa rappresentano un’eredità di valore inestimabile per tutta la nostra comunità. Un lascito umano e cristiano da preservare e di cui infondere le nostre azioni. Riposa in pace, carissimo Alberto.“