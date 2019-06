CARINARO/TEVEROLA – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto per la neo consigliera Serena Marino, si è spento il nonno Giovanni Pieretti, 84 anni, a Teverola. Questo il commovente addio della nipote all’amato congiunto: “Inestimabile, inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene.” “Buon viaggio, nonno. Grazie per avermi accompagnata fin qui. Non ti dimenticherò mai.”

I funerali si celebreranno presso la Chiesa di Teverola alla presenza di tanti amici, familiari e cittadini per l’ultimo slauto a Giovanni, grande uomo, padre e nonno.