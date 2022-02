SESSA AURUNCA– Grande dolore a Sessa Aurunca per la morte di Gaia, una bimba di 9 anni ricoverata nell’ospedale Santobono di Napoli dopo un blocco intestinale. In coma farmacologico per alcuni giorni, nella giornata di ieri è sopraggiunta la morte cerebrale. Gaia era la prima di tre figlie di una coppia di giovani originari di Lauro e Corigliano. Sessa Aurunca e la sua comunità si sono stretti attorno al dolore dei familiari.