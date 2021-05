LUTTO. Suor Maria muore a 91 anni

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo ecclesiastico, addio a Suor Maria, 91 anni ex superiora di Carinaro. Oggi una dolorosa perdita per la comunità cattolica si è spenta l’amata sorella Maria Velia Chianese. Ad annunciare la notizia ed ad esprimere il proprio cordoglio l’ex assessore Giuseppe Barbato “ADDIO SUOR MARIA VELIA CHIANESE: è tornata alla casa del Padre la superiora Suor Maria Velia che negli anni ’60 fu superiora a Carinaro quando operavano le Discepole di S. Teresa del B. Gesu’di Qualiano. Aveva 91 anni. Era attualmente superiora nella casa di riposo “ G. SAGLIANO “ di Aversa. Ci uniamo alla Congregazione delle Discepole di S. Teresa del Bambin Gesù di Qualiano per la dipartita della carissima Suor Maria Velia. Riposa in pace e grazie di tutto”.