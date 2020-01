Ma Raffaele Puffo Bidognetti si è pentito o no? Stamattina ha revocato gli avvocati e ha accusato suo fratello e Peppe Setola

CASAL DI PRINCIPE (g.g.) – Tra i tanti processi in cui è imputato, c’è anche quello relativo a Nicola Baldascini, figlio di Vittorio O’Jack, un delitto per cui è già stata condannata in passato Anna Carrino, ex moglie di Francesco Bidognetti Cicciotto e’ Mezzanotte. Stamattina ha deposto in aula Raffaele Bidognetti O’ Puffo, figlio di primo letto. Mo’ se non ricordiamo male, questo si è pentito circa un anno fa, che poi di questo suo pentimento poco si è scritto e parlato. Stamattina ha deposto come testimone e ha annunciato al revoca dei due suoi avvocati di fiducia. Come in una sorta di riflesso condizionato, quando un camorrista fa una roba del genere vuol dire che intende pentirsi, perché i pentiti si rapportano a degli avvocati, diciamocela tutta, un po’ specialisti e non lontani dalla sensibilità dell’autorità inquirenti, cioè delle procure. Ma siccome Raffaele Bidognetti si è già pentito, chi cavolo ha revocato questa mattina? Al momento la rete non ci soccorre e ci condanna al supplizio di una cosa che non c’interessa granché. Puffo ha revocato gli avvocati che l’hanno difeso nella parte del pentimento o quelli di fiducia. Per quanto riguarda il merito del processo, nessuna sorpresa. Raffaele Bidognetti ha accusato dell’omicidio Peppe Setola e Aniello Bidognetti, proprio il fratello del Puffo.