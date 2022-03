MACABRA SCOPERTA Trovato morto in casa dalla sorella, comunità in lutto

La donna era appena rientrata in casa quando ha visto l’uomo riverso a terra: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso per cause naturali

SAN NICOLA LA STRADA (Lidia e Christian de Angelis) Macabra scoperta, trovato senza vita il 60enne Diop Baba. Ieri pomeriggio introno alle 15 circa in via Gentile al rientro a casa una donna, la sorella della vittima, ha rinvenuto il fratello a terra esanime, ha richiesto l’intervento dei soccorsi che sono giunti sul posto. Purtroppo i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso, pare per un malore fatale, quindi cause naturali. Sotto shock la comunità per la drammatica scomparsa di un uomo di origini senegalesi, che era riuscito a farsi voler bene da tutti.