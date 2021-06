MACABRO SCHERZO. In città c’è il suo manifesto funebre, ma Alferio è vivo e vegeto

CALVI RISORTA – Uno scherzo orribile e di cattivo gusto quello che ha coinvolto Alferio D’Elia, barbiere di Calvi Risorta. In giro per il paese, infatti, da questa mattina sono stati affissi alcuni manifesti funebri, con tanto di foto dell’uomo e di epitaffio. Com’è facile intuire, sono state centinaia le telefonate e i messaggi giunti ai cellulari dei familiari che si rammaricavano per la scomparsa del giovane. Per fortuna Alferio è vivo e vegeto e non esclude che a seguito di questo macabro gesto, potrebbe scattare serie conseguenze.

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo della vicenda.