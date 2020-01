Macchine straniere, documenti clonati e pezzi di ricambio. I controlli della polizia sul mondo segreto delle auto

CASERTA – Stanno aumentando le ispezioni delle forze dell’ordine sulle rotte delle auto. Partendo da paesi limitrofi, come Croazia e Francia, sono molte le auto di grossa cilindrata che arrivano tra Napoli e Caserta, vendute sia attraverso i canali tradizionali, ma soprattutto tramite rivenditori online e privati. Posti di blocco, controlli in autofficine, saloni e autotreni, tutto messo sotto la lente d’ingrandimento della polizia per scoprire documenti clonati, dati modificati in modo tale da poter fare entrare all’interno del territorio nazionale vetture costose, spesso con pezzi di ricambio senza i dovuti controlli.