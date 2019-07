MADDALONI – I carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno tratto in arresto questa mattina per maltrattamenti in famiglia Luigi De Lucia, 35enne del posto, in atto sottoposto ad arresti domiciliari.

I militari sono intervenuti in via Rapillo, dove De Lucia nella sua abitazione aveva appena aggredito la madre e il fratello. Dopo averlo tratto in arresto e aver compiuto le formalità di rito, De Lucia è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.