MADDALONI. Aggressione e minacce alla convivente. 34enne fermato dai carabinieri

MADDALONI – Ha minacciato di morte e aggredito la convivente ed è stato arrestato. Stiamo parlando di Rosario Silenzio, 34 anni di Maddaloni. L’uomo si è reso protagonista dell’aggressione, in casa, ai danni della sua compagna che ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. A quel punto, in via Carrarone, dove i due vivono, è scattato il blitz dei carabinieri della locale compagnia evitando così che la situazione degenerasse.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato ammanettato e ora sarà processato per direttissima.