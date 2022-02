MADDALONI. Andrea De Filippo presenta il conto a Rosa De Lucia. Via libera della giunta all’esposto alla Corte dei Conti

MADDALONI – La giunta comunale presieduta dal sindaco Andrea De Filippo ha approvato all’unanimità una delibera che avvia la procedura per formalizzare un esposto alla procura regionale della Corte dei Conti. L’obiettivo è quello di chiamare in causa l’ex sindaca Rosa De Lucia, arrestata e condannata a 3 annni e 6 mesi per effetto di un patteggiamento, a risarcire il danno all’immagine al comune di Maddaloni.

Articolata la posizione che espone le motivazioni dell’iniziativa della giunta comunale: “Non vi è dubbio che dai comportamenti illeciti posti in essere dal sindaco Rosa De Lucia sia derivato un grava vulnus al prestigio del Comune anche in considerazione del ruolo di particolare rilievo svolto dalla stessa. Indubbio, appare, inoltre che la condotta illecita in questione abbia avuto un’ampia risonanza sociale. Condotte patologiche di questo tipo hanno rafforzato nell’opinione pubblica il convincimento che anche coloro che dovrebbero rappresentare, ai più alti livelli, gli interessi della collettività operino, invece, per realizzare illecitamente proprio fini personali”.