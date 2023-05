AGG. MADDALONI. Angelo Campolattano re delle preferenze nella lista del consigliere regionale Santangelo. ECCO CHI ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE: TUTTI I NOMI E LE PRFERENZE

MADDALONI – ORE 11.50 – Come già anticipato, 5 candidati in consiglio saranno legati al consigliere regionale Enzo Santangelo e alla sua Maddaloni Viva. Ora possiamo darvi le identità di questi cinque e i loro risultati in termini di preferenza. Domina la classifica di candidato più votato Angelo Campolattano, che si attesta a 1201 preferenze. Maddaloni Viva porta in consiglio anche Annarita Santangelo, 783 preferenze, Dario De Rosa, 524, Rosa Rivetti, 473, e Filippo Iacobelli, 404.

Un eletto per Forza Azzurri, ovvero Gennaro Cioffi (553 voti), Cambiamo Insieme, cioè l’ex vice sindaco Luigi Bove (465), Gaetano Nuzzo per Riscossa (365), Maddaloni Popolare (224), Maddaloni Futura porta in comune Vincenzo Lerro (267).

Quattro per la lista Maddaloni Nel Cuore, ovvero Caterina Ventrone (648), Francesco Capuozzo (405), Giuseppe Magliocca (376) e Salvatore Liccardo (346). Tre, invece, per Insieme per Maddaloni, ovvero Angela Sferragatta (716 voti), Giovanni Ventrone (558) e Salvatore Tramontano (355).

Venendo all’opposizione, oltre ai due candidati sindaci eletti in consiglio, Michele Ferraro e Pino Magliocca, gli altri tre consiglieri di minoranza saranno i candidati più votati provenienti dalle liste Alleanza Maddalonese, Città di Idee e Maddaloni Positiva.

Per Alleanza sale Maurizio Verdicchio, con 390 preferenze, 235, invece, sono quelle per Alfonso Formato, eletto per Maddaloni Positiva, chiude, infine, con 325 voti personali Italia Tagliafierro di CIttà di Idee.

MADDALONI – In attesa di avere il dato definitivo sulle preferenze e, quindi, poter dare le generalità di tutti i consiglieri comunali, possiamo darvi le informazioni relative a tre dei nuovi membri dell’assemblea. Chiaramente, in qualità di sindaco c’è Andrea De Filippo, votato dal 70,45% degli elettori che si sono recati alle urne. A funzionare sono state anche le 9 liste a supporto di De Filippo, che hanno riportato il 77% di voti.

due consiglieri saranno, che supera il voto delle sue liste di circa 370 preferenze, e il candidato 5 Stelle, che si attesta 6,99%, quasi tre punti percentuali in più rispetto alla lista grillina.

Deve dire addio alla sedia in consiglio, invece, il candidato sindaco Antonio Crimaldi, visto che la lista di Fratelli d’Italia a lui legata non arriva alla soglia di sbarramento minima del 4%.

Venendo alle liste di De Filippo, 5 candidati in consiglio saranno legati al consigliere regionale Enzo Santangelo e alla sua Maddaloni Viva. Quattro per la lista Maddaloni Nel Cuore, tre, invece, per Insieme per Maddaloni, liste simile a quella espressa a Caserta, due seggiole in consiglio sono della lista Con De Filippo Sindaco e uno per Cambiamo insieme Maddaloni.

Per Insieme per Maddaloni va segnalato come, due anni fa, alle elezioni del capoluogo, assieme a questo nome emergeva anche la scritta Moderati, di Giovanni Zannini. L’assenza in questa occasione della dicitura Moderati ci fa ritenere plausibile che tra i fautori della liste insieme, i fratelli Paolo e Massimiliano Marzo, e il consigliere regionale di Mondragone, i rapporti siano ai minimi termini

Nella coalizione di Pino Magliocca, oltre al candidato sindaco, gli altri tre consiglieri comunali saranno i candidati più votati provenienti dalle liste Alleanza Maddalonese, Città di Idee e Maddaloni Positiva. A secco, invece, Maddaloni Libera.

Ferraro dei 5 Stelle è l’unico dei grillini ad entrare in consiglio. A bocca asciutta, come detto, Crimaldi.

