E’ accaduto questo pomeriggio poco dopo le 17

MADDALONI – Grande spavento, questo pomeriggio, in via Napoli a Maddaloni. Una donna, 31 anni, è stata investita da un anziano alla guida della sua auto. L’incidente è accaduto nei pressi del negozio Penny Market. Allertati i soccorritori del 118, i quali si sono prontamente portati sul posto, la 31enne è stata trasportata all’ospedale di Marcianise per le cure del caso.