MADDALONI. Approvato l’emendamento di Enzo Santangelo. Dalla regione 250 mila euro per il quartiere Starza

“Saranno utilizzati per la rigenerazione urbana, un’area attrezzata destinata alla socializzazione e un parcheggio che decongestionerà un’area densamente trafficata”

MADDALONI – Passa l’emendamento di Santangelo: la Regione stanzia 250mila euro per un intervento di rigenerazione urbana nel quartiere Starza a Maddaloni.

«La Regione Campania ancora una volta vicina al Comune di Maddaloni. E’ infatti passato il mio emendamento alla manovra finanziaria che consentirà di assegnare alla nostra città un finanziamento da 250mila euro nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana nel quartiere Starza. In particolare saranno realizzati un’area attrezzata destinata alla socializzazione e un parcheggio che decongestionerà un’area densamente trafficata della nostra Maddaloni. Un grazie ai colleghi consiglieri per aver approvato il mio emendamento, al presidente della commissione Bilancio Picarone per la consueta attenzione e al governatore De Luca che non sta facendo mancare l’aiuto della Regione alla nostra comunità».

A dichiararlo è il consigliere regionale del gruppo Italia Viva, Vincenzo Santangelo a margine del Consiglio sul bilancio.